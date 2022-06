Marca: il Napoli tratta con il Granada per il portiere Luis Maximiano (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo quanto scrive Marca, nella sua ricerca di un portiere, il Napoli starebbe guardando alla Spagna, in particolare al Granada. Il nome che interessa il club azzurro è quello di Luis Maximiano, classe ’99. La retrocessione del Granada ha fatto passare la clausola di Maximiano da 25 a 12,5 milioni, ma il Granada non intende lasciarlo andar via e questo ha scoraggiato la maggior parte dei club interessati. “Ma mantenere un giocatore che vuole rimanere nell’élite non sembra la decisione migliore, e ora il club andaluso è disposto a negoziare un prestito, uno scenario in cui il Napoli sarebbe di nuovo nella posizione migliore”. La formula presa in considerazione, continua il quotidiano spagnolo, “sarebbe un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo quanto scrive, nella sua ricerca di un, ilstarebbe guardando alla Spagna, in particolare al. Il nome che interessa il club azzurro è quello di, classe ’99. La retrocessione delha fatto passare la clausola dida 25 a 12,5 milioni, ma ilnon intende lasciarlo andar via e questo ha scoraggiato la maggior parte dei club interessati. “Ma mantenere un giocatore che vuole rimanere nell’élite non sembra la decisione migliore, e ora il club andaluso è disposto a negoziare un prestito, uno scenario in cui ilsarebbe di nuovo nella posizione migliore”. La formula presa in considerazione, continua il quotidiano spagnolo, “sarebbe un ...

