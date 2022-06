Mara Venier | l’avete mai vista il giorno del suo matrimonio con Nicola Carraro? Una dea!

(Di martedì 28 giugno 2022), la "zia" d'Italia, è riuscita a far breccia nel cuore di tutti noi. C'è però qualcuno che ha conquistato letteralmente e con il quale è convolata a nozze ormai 16 anni fa:. Ebbene, proprio oggi i due festeggiano l'anniversario del loroe, per l'occasione, sul profilo della presentatrice, sono sbucate una serie di fotografie che la mostrano nel suodel "sì". Eccola, una vera dea.è una delle donne più famose d'Italia. Nata come attrice, ha ben presto capito che la sua vocazione era quella di condurre show sul piccolo schermo. Così ha affiancato i grandi della televisione nostrana, fino a diventare lei stessa una talentosissima timoniera. Il suo Domenica In tutti i fine settimana fa record di ...

Pubblicità

rebe3456__ : RT @debyconunab: ogni volta che vedo questa fc faccio come mara venier - Luca_zone : RT @tvblogit: Mara Venier a TvBlog fra la sua Domenica in ed un programma con Maria De Filippi - ethxchosen : RT @Baccotvnews: ??Oggi alle 11:30 dal centro di Produzione #Rai di Milano la presentazione dei #PalinsestiRai della prossima stagione. L'… - zazoomblog : Carlo Longari chi è l’ex marito di Simona Branchetti? Età figli Elisabetta Ferracini Mara Venier Elisa Isoardi lavo… - 95_addicted : RT @Baccotvnews: ??Oggi alle 11:30 dal centro di Produzione #Rai di Milano la presentazione dei #PalinsestiRai della prossima stagione. L'… -

Ultime Notizie Flash

Anniversario di matrimonio triste perche festeggia da sola perché Nicola Carraro non ...... il cantante lascia tutti di stucco Avete seguito anche voi l'appuntamento de 'Una voce per Padre Pio' di Sabato 25 Giugno Come perderselo, avete ragione! Sul palco insieme asono saliti ... Mara Venier festeggia da sola l'anniversario di matrimonio: Nicola non c'è Ben 16 anni di matrimonio per Mara Venier e Nicola Carraro ma la conduttrice oggi festeggia l’anniversario da sola o di certo senza suo marito. Nicola Carraro non c’è, non è a Roma, non è in Italia pe ...Alba Parietti ancora scossa dal terribile lutto: il messaggio strappalacrime. Il ricordo della soubrette è stato davvero toccante ...