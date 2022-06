Manchester United: raggiunto l’accordo con il Barcellona per De Jong (Di martedì 28 giugno 2022) Frankie de Jong sempre più vicino al Manchester United. Sarebbe stato raggiunto l’accordo tra il Barcellona e i Red Devils per il trasferimento del centrocampista olandese grazie alla cifra di 65 milioni di euro più bonus. Fonti interne al Manchester spiegano però che l’accordo non è stato ancora concluso visto che mancano dettagli da definire, nonostante l’ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione. Lo United è molto attivo sul mercato e oltre a De Jong è ancora interessato anche a Christian Eriksen. Il pre-ritiro della formazione del gruppo di Ten Hag partirà il prossimo 8 luglio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Frankie desempre più vicino al. Sarebbe statotra ile i Red Devils per il trasferimento del centrocampista olandese grazie alla cifra di 65 milioni di euro più bonus. Fonti interne alspiegano però chenon è stato ancora concluso visto che mancano dettagli da definire, nonostante l’ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione. Loè molto attivo sul mercato e oltre a Deè ancora interessato anche a Christian Eriksen. Il pre-ritiro della formazione del gruppo di Ten Hag partirà il prossimo 8 luglio. SportFace.

