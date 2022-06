Manchester United | il nuovo terzino sinistro arriva dall’Olanda | chiesto da ten Hag!

(Di martedì 28 giugno 2022) Sembrava ad un passo dal Lione, ma alla fine Tyrell Malacia,del Feyenoord, sta per diventare ungiocatore del. Il giocatore olandese, 22 anni, si è messo in mostra con la squadra di Rotterdam, in una stagione dove la squadra di Arne Slot ha raggiunto la finale di Conference League, persa contro la Roma. Erik ten HagFeyenoord Secondo quanto riporta il The Athletic, ildelallenatore Erik ten Hag avrebbe trovato l’accordo con la squadra olandese sulla base di 17 milioni di euro, 15 di parte fissa e 2 di bonus. Bruciata la concorrenza del Lione, che aveva offerto 13 milioni e sembrava ad un passo dalla chiusura. Malacia ...

De Jong a un passo dal: accordo sulla base di 65 milioni. L'olandese lascerà il Barcellona Come riferito da Sky Sports Uk, infatti, Frankie De Jong è davvero ad un passo dal trasferimento al...Patrick Kluivert spera che il Barcellona trattenga il suo connazionale Frenkie de Jong, nonostante l'interesse del. Nonostante le sue intenzioni di rimanere in Spagna , si dice che De Jong sia vicino al ricongiungimento con Erik ten Hag suo ex tecnico all' Ajax con il Barcellona che sta ... Ten Hag detta legge al Manchester United sin dal primo allenamento, cambia tutto per i calciatori Tempo di parametri zero in casa Juve: Di Maria e Pogba, entrambi in arrivo dopo la scadenza dei contratti con PSG e Manchester United, sono prossimi a vestire di bianconero andando, sulla carta ...In Premier ha estimatori, nessuno per ora ha mosso passi decisivi. Il Manchester United è vicino a De Jong, mentre Arsenal e Tottenham per ora nicchiano. Il Chelsea ha chiuso Raphinha per 60 milioni ...