Manchester United, accordo raggiunto col Barcellona per De Jong: le cifre (Di martedì 28 giugno 2022) Il Manchester United avrebbe raggiunto l'accordo con il Barcellona per l'acquisto del centrocampista De Jong: le cifre dell'affare Il Manchester United sta per mettere a segno il primo colpo da 90 dell'era Ten Hag. Come riportato da Sky Sports UK, infatti, i Red Devils avrebbero raggiunto l'accordo con il Barcellona per l'acquisto di Frenkie de Jong. Ci sarebbero da limare solo i dettagli legati ai bonus, ma l'affare è pronto a chiudersi sulla base di 65 milioni di base fissa. Il Manchester United sta abbracciare il suo nuovo centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

