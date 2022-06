Malika Ayane pubblica il nuovo singolo dal sapore retrò “Una ragazza” (Di martedì 28 giugno 2022) Mentre è ancora in corso Malika Summer Tour 2022, esce oggi, martedì 28 giugno, il nuovo singolo di Malika Ayane, UNA ragazza(distribuita da Warner Music Italy) scritto e composto dalla cantautrice con Pacifico e Andrea Bonomo, prodotto da Greg Willen e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Malika Ayane, Una ragazza è il suo inno alla spensieratezza Malika Ayane, cover del nuovo singolo “Una ragazza” © WordsForYou AgencyUna ragazza è un inno alla spensieratezza, una scelta di vita frutto della consapevolezza e dell’esperienza che si matura e si sperimenta nel tempo. Il brano, dalle sfumature punk-rock e dal gusto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Mentre è ancora in corsoSummer Tour 2022, esce oggi, martedì 28 giugno, ildi, UNA(distribuita da Warner Music Italy) scritto e composto dalla cantautrice con Pacifico e Andrea Bonomo, prodotto da Greg Willen e disponibile su tutte le piattaforme digitali., Unaè il suo inno alla spensieratezza, cover del“Una” © WordsForYou AgencyUnaè un inno alla spensieratezza, una scelta di vita frutto della consapevolezza e dell’esperienza che si matura e si sperimenta nel tempo. Il brano, dalle sfumature punk-rock e dal gusto ...

