Malcuit saluta Napoli | il Bologna ci prova

Leggi su dailynews24

(Di martedì 28 giugno 2022) Kevinandrà via daa zero. Il suo contratto è in scadenza e non vi è la volontà di rinnovarlo da parte degli azzurri Arriva il primo addio in casa azzurra. Kevin, infatti, saluterà la cittadina all’ombra del Vesuvio e partirà verso nuove mete. Il calciatore andrà via a zero, ma potrebbe L'articolo