"Ma cosa ce ne facciamo di Rugani?" L'accusa è gravissima (Di martedì 28 giugno 2022) Daniele Rugani non può essere visto come il futuro della Juve, per questo motivo si stanno cercando della alternative di livello future. Se c'è un giocatore che negli ultimi anni ha deluso ampiamente le aspettative alla Juventus, quello è senza ombra di dubbio Daniele Rugani, un elemento che ha dimostrato ampiamente di non essere in grado di poter sostenere una difesa come quella bianconera, per questo motivo in estate si cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione adatta per poter liberarsi del giocatore, con l'Europeo Under 19 che continua a regalare grandi e interessanti novità per poter far crescere sempre di più la Signora che verrà. LaPresseQuando si è giovani non è mai semplice riuscire a capire come trovare dei giocatori in grado di poter dimostrare a tutti gli effetti di essere dei grandi giocatori per il futuro, con Daniele ...

