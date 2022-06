“Ma allora è lui!”. Diana Del Bufalo lo annuncia così: la prima foto con il suo nuovo fidanzato (Di martedì 28 giugno 2022) Diana Del Bufalo, foto col nuovo fidanzato. La conduttrice e attrice recentemente protagonista a “Lol – Chi ride è fuori” si è presa una pausa dalla tv. E da un po’ di tempo ha ritrovato la stabilità sentimentale come lei stessa ha annunciato nel corso di una diretta social con l’amica Emma De Longis: “Ma perché, non lo avevate capito che ero fidanzata? Pensavo che l’aveste capito”. Il nome non lo ha rivelato lei, ma ci ha pensato Very Inutil People. Il sito a proposito del nuovo compagno di Diana Del Bufalo scrisse: “Questo è probabilmente un modo intimo per appellare, tra amiche, Benjamin Walsh. Lui è in realtà australiano ed è un fotografo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. Tra il 10 ed il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022)Delcol. La conduttrice e attrice recentemente protagonista a “Lol – Chi ride è fuori” si è presa una pausa dalla tv. E da un po’ di tempo ha ritrovato la stabilità sentimentale come lei stessa hato nel corso di una diretta social con l’amica Emma De Longis: “Ma perché, non lo avevate capito che ero fidanzata? Pensavo che l’aveste capito”. Il nome non lo ha rivelato lei, ma ci ha pensato Very Inutil People. Il sito a proposito delcompagno diDelscrisse: “Questo è probabilmente un modo intimo per appellare, tra amiche, Benjamin Walsh. Lui è in realtà australiano ed è ungrafo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. Tra il 10 ed il ...

