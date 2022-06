M5S: Grillo, 'valutiamo deroga 2 mandati per consiglieri che si candidano a governatore' (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Si potrebbe pensare a qualche eccezione, qualche deroga alla regola sui due mandati, ma vediamo ora i dettagli con Giuseppe" Conte, "ci metteremo lì a ragionare. Al limite si potrebbe pensare a consiglieri per i quali si deroga per candidarli a presidente di regione, o a organi diversi...". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo in una riunione con alcuni deputati oggi a Montecitorio, con parole che sembrano aprire alla deroga ad hoc per Giancarlo Cancelleri in Sicilia, anche se ieri, lo stesso garante, aveva stroncato la sua corsa parlandone con alcuni eletti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Si potrebbe pensare a qualche eccezione, qualchealla regola sui due, ma vediamo ora i dettagli con Giuseppe" Conte, "ci metteremo lì a ragionare. Al limite si potrebbe pensare aper i quali siper candidarli a presidente di regione, o a organi diversi...". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, Beppein una riunione con alcuni deputati oggi a Montecitorio, con parole che sembrano aprire allaad hoc per Giancarlo Cancelleri in Sicilia, anche se ieri, lo stesso garante, aveva stroncato la sua corsa parlandone con alcuni eletti.

