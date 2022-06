M5S | Grillo | ' valutiamo deroga 2 mandati per consiglieri che si candidano a governatore'

(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Si potrebbe pensare a qualche eccezione, qualchealla regola sui due, ma vediamo ora i dettagli con Giuseppe" Conte, "ci metteremo lì a ragionare. Al limite si potrebbe pensare aper i quali siper candidarli a presidente di regione, o a organi diversi...". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, Beppein una riunione con alcuni deputati oggi a Montecitorio, con parole che sembrano aprire allaad hoc per Giancarlo Cancelleri in Sicilia, anche se ieri, lo stesso garante, aveva stroncato la sua corsa parlandone con alcuni eletti.

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Beppe Grillo a Roma: il primo colloquio è con Conte. Sul tavolo l’ipotesi di una deroga al limite del secondo… - fattoquotidiano : M5s, Grillo lascia l’hotel Forum: “Con Conte andiamo d’accordo” - petergomezblog : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì. Conte: “Con lui ci sentiamo quotidianamente. Chi ha dei dubbi colga l… - paglialunga00 : RT @marcopalears: In meno di una settimana, #Conte prima subisce la scissione del #M5S e poi viene preso per un orecchio da #Grillo. Quest’… - GabryContessa : @FilippoMariaMa1 @sonoAra @GiuseppeConteIT s'è rosigato er fegado e guello ghe gè indorno ?? (l'ultima badilata l'h… -

Il limite dei due mandati per gli eletti delresta, perché è 'un elemento identitario imprescindibile'. Questa la 'forte indicazione' che Beppeavrebbe pronunciato durante le riunioni in corso a Montecitorio con i deputati ...Il limite dei due mandati per gli eletti delresta, perché è 'un elemento identitario imprescindibile'. Questa la 'forte indicazione' che Beppeavrebbe pronunciato durante le riunioni in corso a Montecitorio con i deputati ...Beppe Grillo (foto), ha confermato la “forte indicazione” che il limite ai due mandati debba restare “un tema identitario imprescindibile” e “senza deroghe”. Questo sarebbe dunque il senso del ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Si potrebbe pensare a qualche eccezione, qualche deroga alla regola sui due mandati, ma vediamo ora i dettagli con Giuseppe" Conte, "ci metteremo lì a ragionare. Al limite ...