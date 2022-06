M5S | Grillo | ' se Draghi pensa Movimento guaglione Pomigliano via da governo'

(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Seche ilè quello deldid'Arco allora noi non ci stiamo al...". Così Beppe, raccontano all'Adnkronos, in una delle riunioni avute oggi con i deputati M5S a proposito dell'addio di Luigi Di Maio e dei sessanta parlamentari al suo seguito. Il Garante ha anche evocato il tradimento subito da Gesù, riferendosi a chi abbandona il: "Anche Giuda ha tradito Gesù - ha detto - ma poi Gesù è risorto ed è diventato Gesù, mentre Giuda ha fatto la figura che ha fatto. Ecco, qui siamo alle prese con Giuda venduti per 30 bitcoin".

