M5S | Grillo | ' regola 2 mandati deve restare ma ci lavoriamo con Conte'

(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Per me ladei duenon si tocca, è un principio inderogabile. Si potrebbe pensare a qualche eccezione, ma vediamo ora i dettagli con Giuseppe", "ci metteremo lì a ragionare. Al limite si potrebbe pensare a consiglieri per i quali si deroga per candidarli a presidente di regione, o a organi diversi...". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, Beppein una riunione con alcuni deputati oggi a Montecitorio, con parole che sembrano aprire alla deroga ad hoc per Giancarlo Cancelleri in Sicilia, anche se ieri, lo stesso garante, aveva stroncato la sua corsa parlandone con alcuni eletti. Ma sarebbero stati gli stessi deputati, viene raccontato, a chiedere di sciogliere in fretta il nodo Sicilia, sia per il candidato presidente che per la presentazione delle liste.