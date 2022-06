M5S | Grillo | “Noi nel Governo” Ma sarebbe pronto l’appoggio esterno

(Di martedì 28 giugno 2022) Il fondatore del M5S, Beppe, ha incontrato a Roma i parlamentari pentastellati, non pochi dei quali gli avrebbero chiesto di valutare l’uscita del Movimento dalDraghi, pur continuando a sostenere l’esecutivo dall’. Lo sostiene Adnkronos. Quella delall’esecutivo “può essere una strada” avrebbe aperto il garante del Movimento. “Ne parliamo con Giuseppe” – Conte, n.d.r. – “per valutarla“, avrebbe aggiuntomostrandosi possibilista. “State calmi con Conte perché andiamo d’accordo perfettamente” ha poi dichiarato ai giornalisti. A chi gli ha chiesto se il Movimento resterà nelDraghi,ha replicato dicendo: “Certo“. Tuttavia il M5S si trova in un periodo di forte complicazione. Foto Ansa/Ettore ...

"State calmi con Conte perché andiamo d'accordo perfettamente". Lo ha detto il garante delBeppe, arrivando alla Camera per le riunioni con i deputati del Movimento delle varie commissioni. Parlerete di governo "E certo", ha risposto. E a chi gli ha chiesto se il ...Per l'Elevato l'assenza è l'essenza della leadershipnon vuole il terzo mandato. Bonafede: "No alle deroghe". E Beppe: "Bravo, torna a fare l'avvocato" Beppe, alla fine, si è ...Caos M5s, Grillo mette in discussione la regola del doppio mandato Il nodo più importante da sciogliere è quello del doppio mandato perché rischia di far deflagrare definitivamente la credibilità del ...L’asse tra il comico e il premier tiene. A farne le spese è il capo politico del M5s, già provato dalla scissione di Maio e l’esito striminzito delle amministrative ...