M5s, Grillo lascia l'hotel Forum: "Con Conte andiamo d'accordo" (Di martedì 28 giugno 2022) "Con Conte andiamo d'accordo quindi smettetela di scrivere non cose". Così Beppe Grillo lasciando l'hotel Forum per andare alla Camera dei Deputati per incontrare i parlamentari pentastellati. Su quando gli attivisti voteranno sul quesito del limite al doppio mandato, il garante e cofondatore del Movimento non risponde ai cronisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

