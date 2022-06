M5s, Grillo arriva al Senato: “Se rimaniamo al governo? Ma certo” – Video (Di martedì 28 giugno 2022) “Rimanete al governo o no? “Ma certo”. Si limita a rispondere così ai cronisti il garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo, arrivando al Senato. “Ma siete esaltati, coprite con non cose le cose vere. Quando vi comporterete bene con me, con noi, con il Movimento faremo delle belle interviste”, aggiunge Grillo entrando a Palazzo Madama dove ha in programma di incontrare i Senatori delle varie commissioni dopo aver parlato con i deputati del suo gruppo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) “Rimanete alo no? “Ma”. Si limita a rispondere così ai cronisti il garante del Movimento 5 stelle Beppendo al. “Ma siete esaltati, coprite con non cose le cose vere. Quando vi comporterete bene con me, con noi, con il Movimento faremo delle belle interviste”, aggiungeentrando a Palazzo Madama dove ha in programma di incontrare iri delle varie commissioni dopo aver parlato con i deputati del suo gruppo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

