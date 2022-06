**M5S: Grillo a Bonafede, 'hai dato tanto e ricevuto poco'** (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Quelli al secondo mandato resteranno, daranno il loro contributo ma in maniera diversa, tu, Alfonso, hai dato tanto al Movimento e hai ricevuto poco". Così Beppe Grillo, raccontano alcuni presenti alla riunione con i deputati a Montecitorio, rivolgendosi a Bonafede. "Su questo ti correggo - la replica dell'ex Guardasigilli - ho dato tanto e ricevuto tantissimo, ma a un certo punto il flusso si è interrotto". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Quelli al secondo manresteranno, daranno il loro contributo ma in maniera diversa, tu, Alfonso, haial Movimento e hai". Così Beppe, raccontano alcuni presenti alla riunione con i deputati a Montecitorio, rivolgendosi a. "Su questo ti correggo - la replica dell'ex Guardasigilli - hotantissimo, ma a un certo punto il flusso si è interrotto".

