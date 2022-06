Love Mi | il ritorno di Fedez e J Ax in Duomo per beneficenza | il concertone con tanti ospiti

Pubblicità

Krydyster : RT @IerardiMichele1: #BuongiornoATutti anime e buon martedì, vi sorrida la vita sempre, ci si legge al ritorno???? #RaccontandoLaVita #CasaL… - trale_parole : RT @IerardiMichele1: #BuongiornoATutti anime e buon martedì, vi sorrida la vita sempre, ci si legge al ritorno???? #RaccontandoLaVita #CasaL… - DirTecno : RT @IerardiMichele1: #BuongiornoATutti anime e buon martedì, vi sorrida la vita sempre, ci si legge al ritorno???? #RaccontandoLaVita #CasaL… - LuLu190913 : RT @IerardiMichele1: #BuongiornoATutti anime e buon martedì, vi sorrida la vita sempre, ci si legge al ritorno???? #RaccontandoLaVita #CasaL… - Silvia72266704 : RT @IerardiMichele1: #BuongiornoATutti anime e buon martedì, vi sorrida la vita sempre, ci si legge al ritorno???? #RaccontandoLaVita #CasaL… -

È tempo di amore. In piazza Duomo oggi è tempo diMi, il concerto che vede ildi coppia fra Fedez e J - Ax, ancora amici dopo anni di silenzio. I due con tantissimi artisti si esibiranno a scopo benefico in favore di Tog la onlus creata ...Per i fan Marvel si prepara una vera e propria estate da supereroi. Il nuovo tassello cinematografico di quest'universo nato dai fumetti si chiama 'Thor:and Thunder', arriva in sala dal 6 luglio, è diretto per la seconda volta da Taika Waititi e vede ancora come protagonista Chris Hemsworth. La più grande sorpresa La sua ex fidanzata Jane (...È tempo di amore. In piazza Duomo oggi è tempo di Love Mi, il concerto che vede il ritorno di coppia fra Fedez e J-Ax, ancora amici dopo anni di silenzio. I due con tantissimi ...Love Mi stasera martedì 28 giugno scaletta dei cantanti. L'ordine di uscita. Dove vedere in tv in streaming. Chi c'è al concerto di Fedez.