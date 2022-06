Louise Manzon e l’impegno nella salvaguardia del Pianeta

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 28 giugno 2022) Natura e figure femminili, sculture che non sono mai solo ciò che sembrano e rappresentano un messaggio legato al mondo contemporaneo. Un pezzo d’arte unico, ma anche un prezioso oggetto di design che può arredare in modo originale e mai banale qualunque spazio si desideri valorizzare. Il genio dell’artista franco brasilianacon all’attivo mostre in