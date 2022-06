Lodi | trovato morto nel suo giardino l’ex sindaco di Corte Palasio | aveva tagli alla gola I vicini | “Abbiamo sentito grida di aiuto”

(Di martedì 28 giugno 2022) Un uomo è statoieri sera poco dopo le 22 neldi casa sua a), con due fendenti. L’uomo si chiamava Pierangelo Repanati. Era un giornalista, ma dal 2004 al 2009ricoperto il ruolo di, in provincia di57 anni e il suo corpo è stato rinvenuto neldella sua abitazione. Idi casa hanno raccontato di averdiversediprovenienti dal cortile. A quel punto uno di loro è accorso per vedere che cosa stesse accadendo e hail ...

