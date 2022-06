LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Wang Zongyuan domina la finale dai 3 metri, Laugher rischia di perdere la medaglia (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 17.05: Sakai prende solo 64 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato. Il giapponese non ha speranze di medaglie. 17.03: C’è ancora lotta per il bronzo. Laugher deve difendere 3 punti su Uribe e 12 sul giapponese Sakai. 17.02: Wang Zongyuan ha la medaglia d’oro al collo. 86.40 con il triplo e mezzo indietro e prima posizione con 455.55. 17.00: Eccellente triplo e mezzo indietro per Cao Yuan, che prende 88.20 e si porta al comando con 426.35. 16.59: 91.20 per Jack Laugher che si risolleva con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Il britannico supera Uribe e si port a 375.80. 16.58: Triplo e mezzo ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 17.05: Sakai prende solo 64 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato. Il giapponese non ha speranze di medaglie. 17.03: C’è ancora lotta per il bronzo.deve difendere 3 punti su Uribe e 12 sul giapponese Sakai. 17.02:ha lad’oro al collo. 86.40 con il triplo e mezzo indietro e prima posizione con 455.55. 17.00: Eccellente triplo e mezzo indietro per Cao Yuan, che prende 88.20 e si porta al comando con 426.35. 16.59: 91.20 per Jackche si risolleva con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Il britannico supera Uribe e si port a 375.80. 16.58: Triplo e mezzo ...

