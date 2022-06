LIVE – Sonego-Kudla 6-6, primo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 28 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Lorenzo Sonego e Denis Kudla, valevole come primo turno del torneo di Wimbledon 2022. L’azzurro punta a sfatare un tabù e battere finalmente Kudla, contro cui finora ha sempre perso. Entrambi i ko sono arrivati nel 2022, prima a Miami e poi al Queen’s, proprio qualche settimana fa. Lorenzo non sta attraversando un momento particolarmente positivo non a caso è sceso molto in classifica. Tuttavia il suo talento non è in discussione e la speranza è che ritrovi fiducia al più presto in modo da ripartire carico. La sfida contro Kudla si preannuncia molto equilibrata, chi la spunterà? Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e garantirà ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Ile latestuale del confronto tra Lorenzoe Denis, valevole comedel torneo di. L’azzurro punta a sfatare un tabù e battere finalmente, contro cui finora ha sempre perso. Entrambi i ko sono arrivati nel, prima a Miami e poi al Queen’s, proprio qualche settimana fa. Lorenzo non sta attraversando un momento particolarmente positivo non a caso è sceso molto in classifica. Tuttavia il suo talento non è in discussione e la speranza è che ritrovi fiducia al più presto in modo da ripartire carico. La sfida controsi preannuncia molto equilibrata, chi la spunterà? Sportface.it seguirà la partita ine garantirà ...

