LIVE – Paolini-Kvitova 5-2, primo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 28 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Jasmine Paolini e Petra Kvitova, valevole come primo turno del torneo di Wimbledon 2022. L’azzurra va a caccia dell’impresa contro l’esperta e talentuosa Kvitova, recente vincitrice del Wta di Eastbourne e in passato campionessa a Wimbledon. Sulla carta non c’è partita, sia per la superficie che per i precedenti (2-0 in favore della ceca), ma Jasmine non partirà battuta e cercherà di dare il 100% in campo. Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il pomeriggio di oggi, martedì 28 giugno. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH IN TV E ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Ile latestuale del confronto tra Jasminee Petra, valevole comedel torneo di. L’azzurra va a caccia dell’impresa contro l’esperta e talentuosa, recente vincitrice del Wta di Eastbourne e in passato campionessa a. Sulla carta non c’è partita, sia per la superficie che per i precedenti (2-0 in favore della ceca), ma Jasmine non partirà battuta e cercherà di dare il 100% in campo. Sportface.it seguirà la partita ine garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il pomeriggio di oggi, martedì 28 giugno. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH IN TV E ...

