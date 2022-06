LIVE – Musetti-Fritz 4-5, primo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 28 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, valevole come primo turno del torneo di Wimbledon 2022. Debutto particolarmente impegnativo per il giovane tennista di Carrara, il quale dovrà confrontarsi con il più quotato statunitense, testa di serie numero 11 a Londra. L’azzurro tenterà di proporre il solito tennis imprevedibile, ricco di variazioni e pericoloso per qualsivoglia opponente; dal canto suo, il giocatore a stelle e strisce punterà sulla concretezza caratteristica dei propri colpi. Chi riuscirà a prevalere tra il prodigioso talentino nostrano e il più affermato tra gli americani? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e garantirà aggiornamenti in tempo reale ai ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe Taylor, valevole comedel torneo di. Debutto particolarmente impegnativo per il giovane tennista di Carrara, il quale dovrà confrontarsi con il più quotato statunitense, testa di serie numero 11 a Londra. L’azzurro tenterà di proporre il solito tennis imprevedibile, ricco di variazioni e pericoloso per qualsivoglia opponente; dal canto suo, il giocatore a stelle e strisce punterà sulla concretezza caratteristica dei propri colpi. Chi riuscirà a prevalere tra il prodigioso talentino nostrano e il più affermato tra gli americani? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita ine garantirà aggiornamenti in tempo reale ai ...

Pubblicità

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Wimbledon 2022 - Lorenzo Musetti sfida per la prima volta in carriera Taylor Fritz all’esordio nel t… - zazoomblog : LIVE Musetti-Fritz Wimbledon 2022 in DIRETTA: Draper vince il primo set contro Bergs! A seguire l’azzurro -… - zazoomblog : LIVE Musetti-Fritz Wimbledon 2022 in DIRETTA: Draper vince il primo set contro Bergs! A seguire l’azzurro -… - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati degli italiani: Sonego-Kudla in diretta LIVE. Più tardi Musetti: Seconda giornata a Wimbledo… - zazoomblog : LIVE Musetti-Fritz Wimbledon 2022 in DIRETTA: procede spedito il programma sul campo 12 due match al debutto del to… -