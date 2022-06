LIVE Italia-Inghilterra U19, Europei calcio 2022 in DIRETTA: gli azzurrini vanno a caccia della finale! (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Inghilterra U19, Europei 2022, gli azzurri puntano alla finale. L’Italia Under 19 riparte dopo la sconfitta indolore contro la Francia, ora affronta in semifinale l’Inghilterra che è una delle pretendenti al titolo. Nunziata schiererà la miglior formazione possibile, dopo il turn over effettuato contro la squadra transalpina. Nell’altra semifinale si sfideranno Francia e Israele. Convocati Italia U19:Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale diU19,, gli azzurri puntano alla finale. L’Under 19 riparte dopo la sconfitta indolore contro la Francia, ora affronta in semifinale l’che è una delle pretendenti al titolo. Nunziata schiererà la miglior formazione possibile, dopo il turn over effettuato contro la squadra transalpina. Nell’altra semifinale si sfideranno Francia e Israele. ConvocatiU19:Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - bot_naps : Il famoso frocio di Berlu ha crushato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - Emergenza24 : [28.06-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - puntodincontro : Collaborazione tra Messico e Italia su tematiche di protezione civile - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: per l'Italia medaglie da badminton, lotta greco-romana, tennis tavolo… -