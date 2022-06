LIVE Italia-Inghilterra U19 1-2, Europei calcio 2022 in DIRETTA: finisce qui l’avventura degli azzurri, passa la nazionale inglese (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.06 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 19.05 Queste le pagelle: Italia: Desplanches 6, Turicchia 6 (dal 63? Mulazzi 6), Ghilardi 6, Coppola 6, Giovane 6 (dal 72? Fontanarosa 5); Fabbian 6 (dal 72? Baldanzi 6.5), Faticanti 5 (dal 90? Fazzini s.v.), Casadei 6; Miretti 7.5; Nasti 5.5, Ambrosino 6 (dal 63? Volpato 6). All. Nunziata 6. Inghilterra: Cox 7, Norton-Cuffy 5 (dal 56? Oyegoke 6), Quansah 7, Edwards 6, Doyle 6; Iroegbunam 6 (dal 56? Scott 7), Chukwuemeka 6.5; Devine 6.5, Ramsey 6 (dal 56? Bynoe-Gittens 7, dall’83’ Chambers 6), Vale 6; Scarlett 5 (dall’87’ Jabbison s.v.). All. Foster 7. 19.02 Termina una bellissima avventura quella della nazionale Italiana alla competizione di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.06 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 19.05 Queste le pagelle:: Desplanches 6, Turicchia 6 (dal 63? Mulazzi 6), Ghilardi 6, Coppola 6, Giovane 6 (dal 72? Fontanarosa 5); Fabbian 6 (dal 72? Baldanzi 6.5), Faticanti 5 (dal 90? Fazzini s.v.), Casadei 6; Miretti 7.5; Nasti 5.5, Ambrosino 6 (dal 63? Volpato 6). All. Nunziata 6.: Cox 7, Norton-Cuffy 5 (dal 56? Oyegoke 6), Quansah 7, Edwards 6, Doyle 6; Iroegbunam 6 (dal 56? Scott 7), Chukwuemeka 6.5; Devine 6.5, Ramsey 6 (dal 56? Bynoe-Gittens 7, dall’83’ Chambers 6), Vale 6; Scarlett 5 (dall’87’ Jabbison s.v.). All. Foster 7. 19.02 Termina una bellissima avventura quella dellana alla competizione di ...

