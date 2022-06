LIVE Italia-Francia pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: tra poco il via della sfida! (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Il Setterosa viene dalla straordinaria vittoria contro l’Ungheria. 12.40 La rosa della nazionale francese: 1 Vidal, 2 Millot, 3 Fitaire, 4 Bouloukbachi, 5 Guillet, 6 Benlekbir, 7 Dhaulluin, 8 Battu, 9 Vernous, 10 Bahia, 11 Radosavljevic, 12 Daule, 13 Collas. 12.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA di Italia-Francia pallanuoto femminile. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, Mondiali pallanuoto donne 2022, Setterosa alla sfida contro la nazionale francese. Il Setterosa affronta la Francia ai quarti di finale dei ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Il Setterosa viene dalla straordinaria vittoria contro l’Ungheria. 12.40 La rosanazionale francese: 1 Vidal, 2 Millot, 3 Fitaire, 4 Bouloukbachi, 5 Guillet, 6 Benlekbir, 7 Dhaulluin, 8 Battu, 9 Vernous, 10 Bahia, 11 Radosavljevic, 12 Daule, 13 Collas. 12.35 Buon pomeriggio e benvenuti alladifemminile. Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale di, Setterosa alla sfida contro la nazionale francese. Il Setterosa affronta laai quarti di finale dei ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - debasermad : RT @giro_donne: Manca pochissimo al grande inizio! ?? ???? Tutti gli orari di partenza, arrivo e live streaming del #GiroDonne più importante… - SkySport : Rugby, test-match internazionali: Italia, All Blacsk e non solo. LIVE su Sky #SkySport #Rugby - marco_talluri : RT @Kyoto_Club: La forza della sostenibilità in Italia oggi. Il 9/7 h 9,30 interviene tra gli altri @GiaSilvestrini, nostro Direttore scien… - MarcoLorux : RT @franzrusso: #VMwareEcosystemRevolution Roberto Schiavone di @VMware_IT mette in luce l'importanza di avere #datacenter in Italia, con l… -