LIVE Italia-Francia 5-3 pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: match equilibrato! (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.44 Palo di Bianconi. 2.24 Bellissima parata di Banchelli. 2.55 Gooooooooooool, Avegnoooooooo, rete da posizione defilata, Italia-Francia 5-3. 3.39 Palo di Marletta. 4.30 Gooooooooooooool, Avegno, Setterosa in vantaggio, Italia-Francia 4-3. 5.22 Rete di Vernoux, pareggio transalpino, Italia-Francia 3-3. 5.40 Traversa di Viacava. 6.03 Dhaulluin palo dalla corta distanza. 7.10 Banchelli para il tiro di una giocatrice francese. 7.55 Inizia il secondo quarto! Finisce il primo quarto, Italia-Francia 3-2. 1.10 Gooooooooooooooool, Marletta, pallonetto dalla distanza, Italia-Francia 3-2. 1.17 Gol di Vernoux, pareggio transalpino, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.44 Palo di Bianconi. 2.24 Bellissima parata di Banchelli. 2.55 Gooooooooooool, Avegnoooooooo, rete da posizione defilata,5-3. 3.39 Palo di Marletta. 4.30 Gooooooooooooool, Avegno, Setterosa in vantaggio,4-3. 5.22 Rete di Vernoux, pareggio transalpino,3-3. 5.40 Traversa di Viacava. 6.03 Dhaulluin palo dalla corta distanza. 7.10 Banchelli para il tiro di una giocatrice francese. 7.55 Inizia il secondo quarto! Finisce il primo quarto,3-2. 1.10 Gooooooooooooooool, Marletta, pallonetto dalla distanza,3-2. 1.17 Gol di Vernoux, pareggio transalpino, ...

