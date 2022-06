LIVE Italia-Francia 13-4 pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: dominio del Setterosa (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il terzo quarto, Italia-Francia 13-4. 0.22 Scivola il pallone dalle mani di Emmolo. 1.53 Rete della Francia, Guillet, approfitta di una respinta, Italia-Francia 13-4. 2.55 Gooooooooooooooooool, Picozziiiiiiiii, diagonale perfetta, Italia-Francia 13-3. 3.36 Goooooooooooooooool, Viacavaaaaaaaaaaaaa, ancora un bellissimo tiro da posizione defilata, Italia-Francia 12-3. 4.10 Gooooooooooooooooool, Marlettaaaaaaaaaaaaa, schema riuscito, Italia-Francia 11-3. 5.06 Gooooooooooooool, Avegnooooooooooooooo, rete dalla distanza, Italia-Francia 10-3. 5.50 Traversa di Galardi. 6.45 ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce il terzo quarto,13-4. 0.22 Scivola il pallone dalle mani di Emmolo. 1.53 Rete della, Guillet, approfitta di una respinta,13-4. 2.55 Gooooooooooooooooool, Picozziiiiiiiii, diagonale perfetta,13-3. 3.36 Goooooooooooooooool, Viacavaaaaaaaaaaaaa, ancora un bellissimo tiro da posizione defilata,12-3. 4.10 Gooooooooooooooooool, Marlettaaaaaaaaaaaaa, schema riuscito,11-3. 5.06 Gooooooooooooool, Avegnooooooooooooooo, rete dalla distanza,10-3. 5.50 Traversa di Galardi. 6.45 ...

