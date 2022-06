LIVE – Italia-Francia 10-3: quarti di finale pallanuoto femminile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA (Di martedì 28 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Francia, partita valevole per i quarti di finale del torneo femminile di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo è approdata DIRETTAmente ai quarti grazie al primo posto nel girone ed ora sfida la formazione transalpina in un match da dentro o fuori. Chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 13.00 di martedì 28 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 28 GIUGNO pallanuoto femminile: TUTTI I RISULTATI E LA ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Latestuale di, partita valevole per ididel torneodiaidi. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo è approdatamente aigrazie al primo posto nel girone ed ora sfida la formazione transalpina in un match da dentro o fuori. Chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 13.00 di martedì 28 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 28 GIUGNO: TUTTI I RISULTATI E LA ...

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - SMSNEWSOFFICIAL : Martedì 28 giugno a partire dalle ore 19, Italia 1 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a Milano LOVE MI, l’attes… - debasermad : RT @giro_donne: Manca pochissimo al grande inizio! ?? ???? Tutti gli orari di partenza, arrivo e live streaming del #GiroDonne più importante… - SkySport : Rugby, test-match internazionali: Italia, All Blacsk e non solo. LIVE su Sky #SkySport #Rugby - marco_talluri : RT @Kyoto_Club: La forza della sostenibilità in Italia oggi. Il 9/7 h 9,30 interviene tra gli altri @GiaSilvestrini, nostro Direttore scien… -