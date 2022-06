LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Maggio e D’Amato splendida doppietta nella ginnastica! Buone notizie da badminton e tennis-tavolo (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.43 tennis tavolo – Nel primo match del gruppo 5, Giorgia Piccolin ha superato 3-2 la slovena Katarinza Strazar (11-9, 4-11, 11-6, 7-11, 11-8 e 6-7). Nel torneo maschile, Niagol Ivanov Stoyanov ha avuto la meglio per 3-1 del sammarinese Federico Giardi (11-3, 11-8, 11-6, 11-13 e 1-0) 13.38 PALLAVOLO – Gruppo C maschile. Spagna-Serbia sono sul punteggio di 21-22 nel primo set. Gruppo B femminile, Grecia-Macedonia del Nord 1-0 (25-18). L’Italia femminile sarà in campo alle ore 22.00 contro l’Algeria padrone di casa nel Gruppo C 13.33 PALLANUOTO – Nel torneo maschile Portogallo sotto 0-6 contro la Serbia nel corso della seconda ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.43– Nel primo match del gruppo 5, Giorgia Piccolin ha superato 3-2 la slovena Katarinza Strazar (11-9, 4-11, 11-6, 7-11, 11-8 e 6-7). Nel torneo maschile, Niagol Ivanov Stoyanov ha avuto la meglio per 3-1 del sammarinese Federico Giardi (11-3, 11-8, 11-6, 11-13 e 1-0) 13.38 PALLAVOLO – Gruppo C maschile. Spagna-Serbia sono sul punteggio di 21-22 nel primo set. Gruppo B femminile, Grecia-Macedonia del Nord 1-0 (25-18). L’Italia femminile sarà in campo alle ore 22.00 contro l’Algeria padrone di casa nel Gruppo C 13.33 PALLANUOTO – Nel torneo maschile Portogallo sotto 0-6 contro la Serbia nel corso della seconda ...

