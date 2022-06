LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Maggio e D’Amato doppietta nella ginnastica! Buone notizie da badminton, tennis-tavolo e tiro a volo (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 14:37 badminton – Tra pochi minuti prenderà il via l’ottavo di finale tra Fabio Caponio e il greco Georgios Orfeas Tsamousiadis. 14:34 SKEET – Bene al maschile Gabriele Rossetti, il campione olimpico di Rio 2016 ha chiuso le qualificazioni con 72/75. 14:31 SKEET – Si sono concluse le qualificazioni femminili, l’Italia festeggia con Diana Bacosi (71) e Martina Bartolomei (68), che passano il turno rispettivamente con il secondo ed il quinto punteggio. 14:27 PALLANUOTO – Nel girone A la Serbia ha superato il Portogallo 16-3, vi ricordiamo che l’Italia giocherà questa sera contro la Grecia. 14:23 PALLAvolo – Nel torneo femminile la ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 14:37– Tra pochi minuti prenderà il via l’ottavo di finale tra Fabio Caponio e il greco Georgios Orfeas Tsamousiadis. 14:34 SKEET – Bene al maschile Gabriele Rossetti, il campione olimpico di Rio 2016 ha chiuso le qualificazioni con 72/75. 14:31 SKEET – Si sono concluse le qualificazioni femminili, l’Italia festeggia con Diana Bacosi (71) e Martina Bartolomei (68), che passano il turno rispettivamente con il secondo ed il quinto punteggio. 14:27 PALLANUOTO – Nel girone A la Serbia ha superato il Portogallo 16-3, vi ricordiamo che l’Italia giocherà questa sera contro la Grecia. 14:23 PALLA– Nel torneo femminile la ...

Pubblicità

MouhiidineAbbes : RT @FedPugilistica: ?? Giochi del Mediterraneo - Oran22 ?? Oran ???? ?? 25/6 - 6/7 ?? Salle EMEC ?? 4° 91 Kg Mouhiidine vs ???? 20,45 ??4° 48 Kg Bon… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio in trionfo, doppietta con Asia D… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Maggio e D’Amato splendida doppietta nella ginnastica! Buone notizie… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Maggio e D’Amato bene nella ginnastica avanza Toti nel badminton -… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia batte 3-0 la Macedonia nel volley maschile! -