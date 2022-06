LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Maggio e D’Amato doppietta nella ginnastica! Avanzano gli azzurri nel badminton e nel tiro a volo! (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15:31 PALLAVOLO – Vi ricordiamo l’appuntamento di questa sera tra Italia e Algeria, con le azzurre che si giocano la qualificazione ai play-off dopo la sconfitta di ieri contro la Turchia. 15:28 badminton – Fabio Caponio ai quarti di finale! L’azzurro supera 21-5 21-7 il greco Georgios Orfeas Tsamousiadis! Tra uomini e donne gli azzurri impegnati ai quarti saranno ben tre! 15:25 PALLAVOLO – La Serbia ha superato 3-2 la Spagna e continua a sperare in una difficile qualificazione ai playoff. Vi ricordiamo che in mattinata l’Italia ha superato 3-0 la Macedonia del Nord, archiviando il passaggio del turno. 15:21 BOCCE – Tra pochi minuti ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15:31 PALLAVOLO – Vi ricordiamo l’appuntamento di questa sera tra Italia e Algeria, con le azzurre che si giocano la qualificazione ai play-off dopo la sconfitta di ieri contro la Turchia. 15:28– Fabio Caponio ai quarti di finale! L’azzurro supera 21-5 21-7 il greco Georgios Orfeas Tsamousiadis! Tra uomini e donne gliimpegnati ai quarti saranno ben tre! 15:25 PALLAVOLO – La Serbia ha superato 3-2 la Spagna e continua a sperare in una difficile qualificazione ai playoff. Vi ricordiamo che in mattinata l’Italia ha superato 3-0 la Macedonia del Nord, archiviando il passaggio del turno. 15:21 BOCCE – Tra pochi minuti ...

