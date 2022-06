LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia vuole scalare il medagliere con ginnastica e lotta (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 9.18: l’Italia può spiccare il volo nel medagliere grazie agli All Around della ginnastica artistica in cui gli azzurri possono puntare al gradino più alto del podio. 9.15: Il Bel Paese punta comunque a confermarsi padrone del Mare Nostrum e la giornata odierna potrebbe regalare una valanga di medaglie e tante emozioni. 9.13: A Orano (Algeria) prosegue la tradizionale competizione multisportiva, dove l’Italia punta a essere assoluta protagonista e per il momento ci è riuscita solo in parte, con alcune prestazioni al di sotto delle aspettative. 9.10: Buongiorno agli amici di OA Sport ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 9.18:può spiccare il volo nelgrazie agli All Around dellaartistica in cui gli azzurri possono puntare al gradino più alto del podio. 9.15: Il Bel Paese punta comunque a confermarsi padrone del Mare Nostrum e la giornata odierna potrebbe regalare una valanga di medaglie e tante emozioni. 9.13: A Orano (Algeria) prosegue la tradizionale competizione multisportiva, dovepunta a essere assoluta protagonista e per il momento ci è riuscita solo in parte, con alcune prestazioni al di sotto delle aspettative. 9.10: Buongiorno agli amici di OA Sport ...

