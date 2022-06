LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Macedonia 3-0 nel volley! Maggio e D’Amato in testa nella ginnastica (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 12.44 TENNIS TAVOLO – Proseguono i match di prima fase dei singolari maschili e femminili. Giorgia Piccolin è avanti 3-2 sulla slovena Katarina Strazar, mentre Niagol Ivanov Stoyanov ha vinto 3-1 sul sammarinese Federico Giardi 12.39 VELA – Hanno preso il via le regate singole Laser Radial femminili (gara3) e maschili Laser (gara3). Per l’Italia tra le donne Chiara Benini Floriani e Giorgia Della Valle 12.34 ginnastica – Punteggi parziali: Maggio 41.298, D’Amato 41.232, Heduit 40.032 12.27: ginnastica – Heduit è caduta. A questo punto per lei si fa dura, ma Asia ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 12.44 TENNIS TAVOLO – Proseguono i match di prima fase dei singolari maschili e femminili. Giorgia Piccolin è avanti 3-2 sulla slovena Katarina Strazar, mentre Niagol Ivanov Stoyanov ha vinto 3-1 sul sammarinese Federico Giardi 12.39 VELA – Hanno preso il via le regate singole Laser Radial femminili (gara3) e maschili Laser (gara3). Per l’tra le donne Chiara Benini Floriani e Giorgia Della Valle 12.34– Punteggi parziali:41.298,41.232, Heduit 40.032 12.27:– Heduit è caduta. A questo punto per lei si fa dura, ma Asia ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia batte 3-0 la Macedonia nel volley maschile! - GennaroMoffa : RT @FedPugilistica: ?? Giochi del Mediterraneo - Oran22 ?? Oran ???? ?? 25/6 - 6/7 ?? Salle EMEC ?? 4° 91 Kg Mouhiidine vs ???? 20,45 ??4° 48 Kg Bon… - FedPugilistica : ?? Giochi del Mediterraneo - Oran22 ?? Oran ???? ?? 25/6 - 6/7 ?? Salle EMEC ?? 4° 91 Kg Mouhiidine vs ???? 20,45 ??4° 48 Kg… -