LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Macedonia 2-0 nel volley maschile, azzurri a caccia di finali nelle bocce (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 10.58: PALLAVOLO – Italia-Macedonia 7-7 nel terzo set 10.56: PALLANUOTO – Tra poco in vasca Montenegro-Slovenia per il Gruppo B maschile 10.55: PALLAMANO – Fra poco si gioca Serbia-Egitto per il girone A maschile 10.53: bocce – Le prime due semifinaliste della Petanque doppio maschile sono la Francia (13-0 a Monaco) e il Marocco (13-4 al Portogallo) 10.52: PALLAVOLO – L’Italia si aggiudica anche il secondo set 25-16 sulla Macedonia ed ora conduce 2-0 (25-19, 25-16) 10.50: GINNASTICA – Tra qualche ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 10.58: PALLAVOLO –7-7 nel terzo set 10.56: PALLANUOTO – Tra poco in vasca Montenegro-Slovenia per il Gruppo B10.55: PALLAMANO – Fra poco si gioca Serbia-Egitto per il girone A10.53:– Le prime due semiste della Petanque doppiosono la Francia (13-0 a Monaco) e il Marocco (13-4 al Portogallo) 10.52: PALLAVOLO – L’si aggiudica anche il secondo set 25-16 sullaed ora conduce 2-0 (25-19, 25-16) 10.50: GINNASTICA – Tra qualche ...

Pubblicità

GennaroMoffa : RT @FedPugilistica: ?? Giochi del Mediterraneo - Oran22 ?? Oran ???? ?? 25/6 - 6/7 ?? Salle EMEC ?? 4° 91 Kg Mouhiidine vs ???? 20,45 ??4° 48 Kg Bon… - FedPugilistica : ?? Giochi del Mediterraneo - Oran22 ?? Oran ???? ?? 25/6 - 6/7 ?? Salle EMEC ?? 4° 91 Kg Mouhiidine vs ???? 20,45 ??4° 48 Kg… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio e Asia D'Amato puntano alla dopp… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio e Asia D’Amato puntano alla doppi… -