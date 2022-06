LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio e Asia D’Amato puntano alla doppietta! (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria dell’Italia nella gara a squadre Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around di Ginnastica artistica femminile ai Giochi del Mediterraneo 2022. Si preannuncia grande spettacolo a Orano (Algeria) dove va in scena l’atto conclusivo del concorso generale individuale, le 24 atlete qualificate sono pronte per fronteggiarsi a viso aperto sul giro completo. Le grandi favorite della vigilia sono le due italiane: Martina Maggio e Asia D’Amato hanno strabiliato in qualifica, le due azzurre andranno a caccia di una strabiliante doppietta in terra africana. La brianzola e la genovese si ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa vittoria dell’Italia nella gara a squadre Buongiorno e benvenutidella Finale all-around difemminile aidel. Si preannuncia grande spettacolo a Orano (Algeria) dove va in scena l’atto conclusivo del concorso generale individuale, le 24 atlete qualificate sono pronte per fronteggiarsi a viso aperto sul giro completo. Le grandi favorite della vigilia sono le due italiane:hanno strabiliato in qualifica, le due azzurre andranno a caccia di una strabiliante doppietta in terra africana. La brianzola e la genovese si ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: per l'Italia medaglie da badminton, lotta greco-romana, tennis tavolo… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia mette nel mirino l’argento nella ginnastica artistica argent… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia mette l’argento nel mirino -… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia insegue la Turchia per l’oro nella ginnastica artistica un a… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Italia con numerosissime chance da medaglia nella quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo! -