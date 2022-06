LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Maggio davanti ad Asia D’Amato per 6 centesimi, ultima rotazione (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 C’è un po’ di comprensibile tensione, ci si sta comunque giocando un titolo internazionale a meno di due mesi dagli Europi. 12.38 Martina Maggio si esibirà per ultima, subito prima di lei toccherà ad Asia D’Amato. Chi sarà la Regina del Mare Nostrum? 12.36 Ora l’ultima rotazione al corpo libero. Sfida totale tra Martina Maggio e Asia D’Amato, separate da appena 66 millesimi. Può succedere di tutto al quadrato: chi vincerà? La doppietta italiana sembra ormai in tasca, Heduit è indietro di un punto. 12.35 CLASSIFICA DOPO TRE ROTAZIONI. Martina Maggio balza al comando con il punteggio complessivo di 41.298. La brianzola ha soltanto 66 ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42 C’è un po’ di comprensibile tensione, ci si sta comunque giocando un titolo internazionale a meno di due mesi dagli Europi. 12.38 Martinasi esibirà per, subito prima di lei toccherà ad. Chi sarà la Regina del Mare Nostrum? 12.36 Ora l’al corpo libero. Sfida totale tra Martina, separate da appena 66 millesimi. Può succedere di tutto al quadrato: chi vincerà? La doppietta italiana sembra ormai in tasca, Heduit è indietro di un punto. 12.35 CLASSIFICA DOPO TRE ROTAZIONI. Martinabalza al comando con il punteggio complessivo di 41.298. La brianzola ha soltanto 66 ...

