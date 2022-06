LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato in testa dopo il volteggio, Maggio terza (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Asia D’Amato ottiene il punteggio di 13.833 (6.0 il D Score) e passa il testimone a Martina Maggio. 11.28 Prestazione encomiabile di Asia, bravissima nei collegamenti, ottima sul Tkatchev, uscita stoppata con un leggero spostamento sulla sinistra. 11.25 Asia D’Amato subito alle parallele. 11.22 Ora le azzurre si esibiranno alle parallele asimmetriche. Sono entrambi eccellenti, Martina potrebbe forse guadagnare qualcosa su Asia. 11.20 CLASSIFICA dopo LA PRIMA ROTAZIONE. Asia D’Amato si trova al comando con il punteggio di 14.033 ottenuto al volteggio. Martina Maggio insegue in terza ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30ottiene il punteggio di 13.833 (6.0 il D Score) e passa il testimone a Martina. 11.28 Prestazione encomiabile di, bravissima nei collegamenti, ottima sul Tkatchev, uscita stoppata con un leggero spostamento sulla sinistra. 11.25subito alle parallele. 11.22 Ora le azzurre si esibiranno alle parallele asimmetriche. Sono entrambi eccellenti, Martina potrebbe forse guadagnare qualcosa su. 11.20 CLASSIFICALA PRIMA ROTAZIONE.si trova al comando con il punteggio di 14.033 ottenuto al. Martinainsegue in...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio e Asia D'Amato puntano alla dopp… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio e Asia D’Amato puntano alla doppi… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio e Asia D’Amato puntano alla doppi… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: per l'Italia medaglie da badminton, lotta greco-romana, tennis tavolo… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia mette nel mirino l’argento nella ginnastica artistica argent… -