LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato in testa a metà gara, Maggio terza (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 Spettacolare serie acrobatica dietro dell’azzura, che tiene perfettamente. Ottimo enjambè e bene la ruota senza. Bene gli elementi artistici sul legno, uscita perfettamente stoppata. Eccezionale esercizio di Martina Maggio alla trave! 12.03 Sarà Martina Maggio ad aprire le danze alla trave. 12.02 Ora il passaggio alla trave. Maggio può tirare fuori un grande esercizio, D’Amato deve difendersi, Heduit è brava sui 10 cm. Rotazione cruciale. 12.00 CLASSIFICA A META’ gara. Asia D’Amato si trova al comando con 27.866. La genovese è però tallonata dalla francese Carolann Heduit (27.599). Terzo posto per Martina Maggio con 27.332. Le azzurre lottano con la transalpina per i tre ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04 Spettacolare serie acrobatica dietro dell’azzura, che tiene perfettamente. Ottimo enjambè e bene la ruota senza. Bene gli elementi artistici sul legno, uscita perfettamente stoppata. Eccezionale esercizio di Martinaalla trave! 12.03 Sarà Martinaad aprire le danze alla trave. 12.02 Ora il passaggio alla trave.può tirare fuori un grande esercizio,deve difendersi, Heduit è brava sui 10 cm. Rotazione cruciale. 12.00 CLASSIFICA A META’si trova al comando con 27.866. La genovese è però tallonata dalla francese Carolann Heduit (27.599). Terzo posto per Martinacon 27.332. Le azzurre lottano con la transalpina per i tre ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio e Asia D'Amato puntano alla dopp… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio e Asia D’Amato puntano alla doppi… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio e Asia D’Amato puntano alla doppi… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: per l'Italia medaglie da badminton, lotta greco-romana, tennis tavolo… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia mette nel mirino l’argento nella ginnastica artistica argent… -