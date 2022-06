LIVE – Bollettino oggi, martedì 28 giugno: contagi aggiornati regione per regione (DIRETTA) (Di martedì 28 giugno 2022) La DIRETTA scritta del Bollettino Covid di martedì 28 giugno 2022, con gli aggiornamenti relativi ai numeri delle ultime 24 ore su contagi, morti, guariti e tamponi eseguiti. Il virus pandemico continua a diffondersi nel paese, con numeri in rialzo rispetto alle ultime settimane. Sportface vi propone il LIVE testuale con i dati di ogni singola regione aggiornati in tempo reale. Segui il LIVE su Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI oggi: in aggiornamento e non ancora ufficializzati DATI NAZIONALI DI IERI: 24.747 nuovi contagi, 63 morti, 19.545 guariti, 20.410 tamponi molecolari, 234 in terapia ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Lascritta delCovid di282022, con gli aggiornamenti relativi ai numeri delle ultime 24 ore su, morti, guariti e tamponi eseguiti. Il virus pandemico continua a diffondersi nel paese, con numeri in rialzo rispetto alle ultime settimane. Sportface vi propone iltestuale con i dati di ogni singolain tempo reale. Segui ilsu Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI: in aggiornamento e non ancora ufficializzati DATI NAZIONALI DI IERI: 24.747 nuovi, 63 morti, 19.545 guariti, 20.410 tamponi molecolari, 234 in terapia ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Bollettino oggi martedì 28 giugno: contagi aggiornati regione per regione (DIRETTA) - #Bollettino #martedì… - Bambinoboom : RT @SkyTG24: #Covid19, le notizie di oggi. In settimana la decisione sulle mascherine al lavoro. LIVE - SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. In settimana la decisione sulle mascherine al lavoro. LIVE - News24_it : Covid, news. Il bollettino: 24.747 casi e 63 decessi. Tasso positività al 24,5%. LIVE - Sky Tg24 - felinottero : Covid, le notizie. Oggi vertice governo-Inail sulle mascherine al lavoro. DIRETTA | Sky TG24 -