L' istinto di un cacciatore di bellezza

(Di martedì 28 giugno 2022) È stato grandissimo conoscitore, collezionista e «suggeritore» d’arte Ferdinando Peretti, scomparso pochi giorni fa. Con una profondità e una passione che l’hanno portato a scoprire e inseguire opere straordinarie. Perché, quando gli altri ignoravano, lui aveva la capacità di vedere. Improvvisamente finiscono storie che non sono solo la vita di un uomo, ma testimonianze, avventure, ricerche che non sono trasmissibili, ma appartengono alla dimensione del caso, dell’, dell’occasione, come la fortuna in attesa di essere afferrata per i capelli dall’uomo virtuoso. Tutto avviene in un lampo, come la battuta all’asta, che non ha tempo (se non nella premeditazione), ma istante. Chi ha vissuto nel mondo dell’arte sa che alcune esperienze, e alcune esistenze, sono irripetibili, non si possono riprodurre come la sapienza di un maestro nella scuola. Possiamo studiare ciò ...