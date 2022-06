“L’Isola dei Famosi” | Carmen Di Pietro riabbraccia il figlio Alessandro e si commuove

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 28 giugno 2022) Nella finalissima de “dei” di lunedì 27 giugno,Ditorna are finalmente il, di nuovo nella Palapa dell’Honduras dopo aver abbandonato il reality per i suoi impegni accadamici., fatta posizionare da Alvin davanti a tre cloche, viene bendata per indovinarne il contenuto. Dopo aver assaporato cibi improbabili come la lingua al sugo o il platano con crema di cioccolato, la naufraga si ritrova a sua insaputa a toccare la testa del, nascosta sotto la terza cloche. Dopo aver tolto la benda, la concorrente scopre ritrova finalmente: “A casa tutto a posto, Cermelina tutto bene, io tra ragazze e discoteche tutto a posto”, scherza il ragazzo dopo ...