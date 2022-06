“L’Isola dei Famosi”, Alvin sorprende tutti con una dedica a Ilary Blasi (Di martedì 28 giugno 2022) Ieri sera, lunedì 27 giugno, è andata in onda la finalissima de “L’Isola dei Famosi 2022”. Una puntata senza precedenti e ricca di emozioni. A partire dall’entrata in studio di Edoardo Tavassi, il concorrente più amato di sempre. Durante l’ultimissimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi” non sono mancate le lacrime: Ilary Blasi era commossa dalle parole di Alvin. Ecco la sua bellissima dedica. Edoardo Tavassi in studio per la finale del reality Ad inizio puntata Ilary Blasi ha accolto in studio Edoardo Tavassi, protagonista assoluto di questa edizione. L’ex naufrago è arrivato, stranamente camminando alla perfezione. Strano visto che ha abbandonato L’Isola a causa di un infortunio giusto la scorsa ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 giugno 2022) Ieri sera, lunedì 27 giugno, è andata in onda la finalissima de “dei2022”. Una puntata senza precedenti e ricca di emozioni. A partire dall’entrata in studio di Edoardo Tavassi, il concorrente più amato di sempre. Durante l’ultimissimo appuntamento con “dei” non sono mancate le lacrime:era commossa dalle parole di. Ecco la sua bellissima. Edoardo Tavassi in studio per la finale del reality Ad inizio puntataha accolto in studio Edoardo Tavassi, protagonista assoluto di questa edizione. L’ex naufrago è arrivato, stranamente camminando alla perfezione. Strano visto che ha abbandonatoa causa di un infortunio giusto la scorsa ...

