L’Iran e lo skateboard vietato Giovani arrestati | video

(Di martedì 28 giugno 2022) Undiventato virale che mostrava adolescenti maschi e femmine durante una giornata dedicata allonella città meridionale di Shiraz ha fatto arrabbiare i funzionari iraniani, che lo scorso 23 giugno hanno arrestato 10 partecipanti. Il, che è stato pubblicato sui social media il 23 giugno, mostrava diversi adolescenti di entrambi i sessi che si mescolano liberamente su un viale a Shiraz per celebrare il "Going Day". Molti hanno criticato pubblicamente le restrizioni e un gran numero di donne nelnon indossavano il velo. il governatore di Shiraz Lotfollah ha dichiarato: «Le azioni degli adolescenti in questo raduno sono una violazione delle norme religiose, e condanniamo fermamente queste azioni e le affrontiamo giudizialmente». I media iraniani hanno riferito lo ...

Dagotraduzione dal Daily Mail Ragazze senza hijab 4 La polizia iraniana ha arrestato diverse ragazze adolescenti per non aver indossato il velo durante un evento dedicato allonella città meridionale di Shiraz. Gli agenti hanno preso in custodia anche ......appuntamento il 21 giugno per sfidarsi con il proprio.