“L’ho fatto mettendo al primo posto l’amore”, Alessandra Amoroso si difende dopo l’autografo negato (Di martedì 28 giugno 2022) Avere un autografo del proprio idolo e poterlo vedere da vicino anche solo per pochi minuti rappresenta il sogno di molti. Inevitabilmente se si è vicini a raggiungere l’obiettivo ed è proprio il diretto interessato a negarcelo la delusione non può che essere fortissima e difficile da smaltire. E’ quello che è accaduto nelle ultime ore a una ragazza, presente al Tim Summer Hit di Roma, che ha chiesto ad Alessandra Amoroso di firmarle un cuscino che aveva con sé. A sorpresa, però, la cantante si è rifiutata. La motivazione data dall’artista salentina ha scatenato non poche polemiche, soprattutto sui social, dove la fan aveva pubblicato un video per mostrare l’accaduto: “Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”. La giovane ha accettato la risposta che ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 giugno 2022) Avere un autografo del proprio idolo e poterlo vedere da vicino anche solo per pochi minuti rappresenta il sogno di molti. Inevitabilmente se si è vicini a raggiungere l’obiettivo ed è proprio il diretto interessato a negarcelo la delusione non può che essere fortissima e difficile da smaltire. E’ quello che è accaduto nelle ultime ore a una ragazza, presente al Tim Summer Hit di Roma, che ha chiesto addi firmarle un cuscino che aveva con sé. A sorpresa, però, la cantante si è rifiutata. La motivazione data dall’artista salentina ha scatenato non poche polemiche, soprattutto sui social, dove la fan aveva pubblicato un video per mostrare l’accaduto: “Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”. La giovane ha accettato la risposta che ...

