“L’ha fatto subito”. Nicolas Vaporidis, lo hanno visto così dopo la vittoria all’Isola dei Famosi (Di martedì 28 giugno 2022) Nicolas Vaporidis, le prime parole del vincitore de L’Isola dei Famosi. Con l’uscita dai giochi di Edoardo Tavassi i pronostici di vigilia non sono stati smentiti. Luca Molinari di Notte Prima degli Esami ha superato l’ultimo test divenendo il vincitore dell’ultima edizione del programma condotto da Ilary Blasi. Alcuni, come ha confessato in mattinata a Morning News il direttore di Novella 2000, speravano di vedere esultare sul podio Carmen Di Pietro, classificatasi terza. Per la maggioranza però non c’è stata alcuna sorpresa, e per tutti Nic meritava questo trionfo tenendo conto del suo percorso nel programma. Nicolas Vaporidis, le prime parole del vincitore de L’Isola dei Famosi hanno trasmesso a pieno il suo entusiamo. Il vincitore della sedicesima edizione de ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022), le prime parole del vincitore de L’Isola dei. Con l’uscita dai giochi di Edoardo Tavassi i pronostici di vigilia non sono stati smentiti. Luca Molinari di Notte Prima degli Esami ha superato l’ultimo test divenendo il vincitore dell’ultima edizione del programma condotto da Ilary Blasi. Alcuni, come ha confessato in mattinata a Morning News il direttore di Novella 2000, speravano di vedere esultare sul podio Carmen Di Pietro, classificatasi terza. Per la maggioranza però non c’è stata alcuna sorpresa, e per tutti Nic meritava questo trionfo tenendo conto del suo percorso nel programma., le prime parole del vincitore de L’Isola deitrasmesso a pieno il suo entusiamo. Il vincitore della sedicesima edizione de ...

Pubblicità

Pontifex_it : Affido a Dio l’anima di suor Luisa Dell’Orto, Piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld, che ha fatto dell… - Palazzo_Chigi : #G7GER, Draghi: Gli italiani hanno accolto gli ucraini, i loro bambini. Il governo ha fatto la sua parte ma la part… - AmorosoOF : Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e m… - NicolaM98719990 : RT @francycognato: PERLA,15 anni Fino a 2 giorni fa viveva serena e legata alle sue abitudini Da sabato non stava tanto bene,Francesca l'h… - lucagran : RT @farted94: Che poi Origi un gol per il Milan l’ha già fatto buttandoci fuori ai gironi permettendoci di vincere il diciannovesimo Buon… -

Francesca Manzini/ "Ho avuto un uomo sbagliato e lo ringrazio, il mio Marco Scimia' Io ho ringraziato l'uomo sbagliato che ho avuto, per la paura che mi ha dato e tutto quello che mi ha fatto e che gli ho permesso di farmi fare perchè non è sempre colpa degli altri. Io l'ho ... La siccita' insidia Dop di montagna: i timori dei produttori del Bitto ...- afferma - Noi non abbiamo impianti irrigui perche' la valle ha ... Il fondo valle e' dove si produce l'altra Dop, il Valtellina ... un sistema imprescindibile fatto tendenzialmente di gente giovane'. E ... Undici Io ho ringraziato'uomo sbagliato che ho avuto, per la paura che midato e tutto quello che mie che gli ho permesso di farmi fare perchè non è sempre colpa degli altri. Io'ho ......- afferma - Noi non abbiamo impianti irrigui perche' la valle... Il fondo valle e' dove si produce'altra Dop, il Valtellina ... un sistema imprescindibiletendenzialmente di gente giovane'. E ... L’Italia del nuoto ha fatto la storia