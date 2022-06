L’ex giudice De Benedictis condannato a 12 anni e 8 mesi nel processo per l’arsenale da guerra ritrovato nelle campagne di Bari (Di martedì 28 giugno 2022) Dodici anni e 8 mesi di carcere. È la pena inflitta alL’ex giudice per le indagini preliminari Giuseppe De Benedictis, che era in servizio al Tribunale di Bari. L’ex magistrato è stato giudicato con rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, Laura Liguori, ed era accusato – in concorso con l’imprenditore agricolo Antonio Tannoia e il caporal maggiore capo scelto dell’Esercito Antonio Serafino – di traffico e detenzione di armi ed esplosivi, anche da guerra, del relativo munizionamento e di ricettazione. Anche Tannoia è stato condannato alla stessa pena, mentre Serafino ha scelto di patteggiare 5 anni di reclusione. La pena inflitta è stata superiore ai 12 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Dodicie 8di carcere. È la pena inflitta alper le indagini preliminari Giuseppe De, che era in servizio al Tribunale dimagistrato è stato giudicato con rito abbreviato davanti alper l’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, Laura Liguori, ed era accusato – in concorso con l’imprenditore agricolo Antonio Tannoia e il caporal maggiore capo scelto dell’Esercito Antonio Serafino – di traffico e detenzione di armi ed esplosivi, anche da, del relativo munizionamento e di ricettazione. Anche Tannoia è statoalla stessa pena, mentre Serafino ha scelto di patteggiare 5di reclusione. La pena inflitta è stata superiore ai 12 ...

