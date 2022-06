Levante parla della morte del padre, della vergogna che ha provato (Di martedì 28 giugno 2022) A distanza di 26 anni Levante parla della morte del padre, non solo di un dolore che è sempre forte ma anche della vergogna che ha provato, che oggi prova a spiegare pur non avendo mai compreso fino in fondo il motivo di quella emozione. “Ventisei anni fa moriva mio padre” Levante lo scrive ripetendo forse ancora una volta a se stessa che lei non c’è più. E’ un dolore che salta fuori quando toglie la maschera, lo racconta lei spiegando che ha imparato a parlarne, forse a volte esagerando, imbarazzando gli altri. E’ tutto necessario per lei, che in un post sui social confida di quel pomeriggio, di quello che ha sentito dentro e addosso poi per anni. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 giugno 2022) A distanza di 26 annidel, non solo di un dolore che è sempre forte ma ancheche ha, che oggi prova a spiegare pur non avendo mai compreso fino in fondo il motivo di quella emozione. “Ventisei anni fa moriva miolo scrive ripetendo forse ancora una volta a se stessa che lei non c’è più. E’ un dolore che salta fuori quando toglie la maschera, lo racconta lei spiegando che ha imparato arne, forse a volte esagerando, imbarazzando gli altri. E’ tutto necessario per lei, che in un post sui social confida di quel pomeriggio, di quello che ha sentito dentro e addosso poi per anni. ...

