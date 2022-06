Letta ha vinto? Sì, ma solo l'Oscar del bluff. Così il sondaggista stronca il leader Pd (Di martedì 28 giugno 2022) Altro che trionfo del centrosinistra. Semmai c'è stata una vittoria di Enrico Letta, è stata quella dell'Oscar per il miglior bluff. Perché il leader del Pd ha semplicemente "finto di vincere". Parola del decano dei sondaggisti italiani, Nicola Piepoli. «Io penso che il centrodestra non sia stato sconfitto perchè ha preso circa il 50% dei consensi - spiega Piepoli all'AdnKronos - Ha subito, se mai, una sconfitta ideologica, visto che ha perso una città emblema come Verona... ma perdere due-tre città emblema non significa perdere voti e la gara, c'è un abisso....». «Il centrodestra -avverte Piepoli- ha sconfitto se stesso, perchè non si è unito al momento giusto, al momento cioè della crisi in cui occorre assolutamente essere compatti. Il problema, quindi, sono le alleanze: se continuano in questa maniera, il ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Altro che trionfo del centrosinistra. Semmai c'è stata una vittoria di Enrico, è stata quella dell'per il miglior. Perché ildel Pd ha semplicemente "finto di vincere". Parola del decano dei sondaggisti italiani, Nicola Piepoli. «Io penso che il centrodestra non sia stato sconfitto perchè ha preso circa il 50% dei consensi - spiega Piepoli all'AdnKronos - Ha subito, se mai, una sconfitta ideologica, visto che ha perso una città emblema come Verona... ma perdere due-tre città emblema non significa perdere voti e la gara, c'è un abisso....». «Il centrodestra -avverte Piepoli- ha sconfitto se stesso, perchè non si è unito al momento giusto, al momento cioè della crisi in cui occorre assolutamente essere compatti. Il problema, quindi, sono le alleanze: se continuano in questa maniera, il ...

AlexBazzaro : Numeri. Riflettere sulle sconfitte, evitare di sbagliare ancora, mostrarli a Letta per fargli capire che non ha vin… - AlexBazzaro : @borghi_claudio Pensa a Letta, alle 23.30 “Gli italiani dicono no alle destre fasciste”. Pensa a Repubblica di dom… - GianmarcoVeg : RT @ilfoglio_it: Letta ha detto che queste amministrative sono andate bene per il centrosinistra e che ora serve costruire un progetto con… - ilfoglio_it : Letta ha detto che queste amministrative sono andate bene per il centrosinistra e che ora serve costruire un proget… - Peonia249 : @LisaTorna Non hanno vinto quanto meritavano perché agli elettori di cdx piace essere governati da Letta, Gualtieri… -